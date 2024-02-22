الخارجية الروسية: روسيا مصممة على مواصلة الجهود لإنهاء العدوان على غزة

موسكو-سانا

أكدت روسيا عزمها مواصلة الجهود لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم تعنت الموقف الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن “روسيا وعلى الرغم من الموقف المستهجن للولايات المتحدة ستواصل العمل على المنصات الدولية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وفق توجهاتها المبدئية التي تظل دون تغيير” مشيرة إلى أن ذلك يشمل وقفاً فورياً وواسع النطاق لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى جميع المحتاجين والعودة إلى عملية التسوية السلمية على أساس قانوني دولي معترف به عالمياً.

وأضافت الوزارة: إن الوثيقة التي أعدّها الوفد الجزائري نيابة عن المجموعة العربية تضمنت عناصر أساسية لحل يسمح لمجلس الأمن الدولي بالوفاء بتفويضه المباشر في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين موضحة أنها تشمل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين ورفض الترحيل القسري للفلسطينيين والإفراج الإلزامي عن الرهائن والالتزام بالحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً.

ولفتت الوزارة إلى أن ممثلي الولايات المتحدة استخدموا حق النقض للمرة الثالثة منذ بداية الأزمة وسبق أن حذروا رسمياً من أنهم سيمنعون أي وثيقة تتضمن مطلباً واضحاً لا لبس فيه لوقف إراقة الدماء.

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