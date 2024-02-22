(شعراء في الظل).. محاضرة للأديب عيسى إسماعيل في كاتدرائية الروح القدس

حمص-سانا

ألقى الأديب عيسى إسماعيل اليوم الضوء على مجموعة من شعراء مدينة حمص وريفها وذلك ضمن محاضرة في كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية في حمص. ومن الشعراء الذين تحدث عنهم الأديب إسماعيل منير كلاليب ومحمد فرج وعزيز حناوي.

وفي تصريح لمراسلة سانا بيّن الأديب إسماعيل أنه من المهم أن نضيء على هؤلاء الشعراء ولا سيما أن لهم أشعاراً وطنية وقومية، لافتاً إلى أن الشاعر منير كلاليب متمكن ولديه الكثير من المخطوطات الشعرية لكنها لم ترَ النور، وطبع ديوان واحد له عام 1972 بعنوان من شعر منير كلاليب والكثيرون لا يعرفونه حيث كان له حضور بالمشهد الشعري الحمصي في خمسينيات القرن الماضي.

وبيّن إسماعيل أن الشاعر محمد فرج من بلدة فاحل بحمص لديه 6 مجموعات شعرية مخطوطة وهو متمكن من شعره يطرح الغزل والشعر الاجتماعي وله قصائد عن الشهادة والشهداء.

وعن الشاعر عزيز حناوي قال إسماعيل إنه ولد في قرية بحور بريف حمص وكتب عنها العديد من القصائد منها المحكية، صدرت له مجموعتان شعريتان هما “لمن أغني.. ونسمات وجمرات” وكتاب في النحو والإعراب، وشعره الوطني طافح بحب الوطن والتمسك بترابه والعيش فيه لكن قليلون من يعرفونه.

لارا أحمد

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