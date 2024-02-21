وزارة الكهرباء: إنهاء أعمال إصلاح محطة تحويل المزرعة بدمشق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الكهرباء إنهاء أعمال الإصلاح في محطة تحويل المزرعة بدمشق وبدء عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة تدريجياً.

وأوضحت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أن ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة دمشق أنهت أعمال إعادة تأهيل كابلات التوتر العالي وجزء من كابلات التوتر المتوسط إضافة إلى القيام بأعمال صيانة عامة في محطة تحويل المزرعة 66 ك.ف بدمشق والتي تضررت يوم أمس نتيجة حدوث عطل طارئ.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم البدء بإعادة التغذية الكهربائية تدريجياً إلى المناطق المتأثرة التي تغذيها المحطة حيث سيتم تعويض فترة الانقطاع التي سببها العطل الطارئ.

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