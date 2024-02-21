أحب سورية… أمسية شعرية بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في أبو رمانة مساء اليوم أمسية بعنوان (أحب سورية) بمشاركة عدد من الشعراء السوريين.

وفي تصريح لـ سانا قال مدير المركز الثقافي عمار بقلة إن الأمسية تعبر عن الحب الأشمل وهو حب الوطن الذي يعزز انتماءنا ويرسخ هويتنا الوطنية، بينما عبّرت مديرة الأمسية منى الصميلي عن أهمية ما يقدمه الشعراء من تجارب متنوعة تلتقي جميعها في حب الوطن بهدف أن تكون سورية أفضل وأقوى.

وشارك الشاعر مازن المحملجي في الأمسية بأربع قصائد وهي (غزة) و(مهجة روحي) و (عين الفيجة) و (أيام شامية) متحدثاً عن دمشق وأيامه الجميلة فيها وعذوبة ماء الفيجة فيها.

وقدم الشاعر فارس دعدوش قصيدتين تصفان تضحيات شهدائنا وما قدموه في سبيل الوطن ومن ثم رحلة الشاعر في الوجود لينتقل بعدها لقصيدة وجدانية نابعة من تجربة شخصية.

وبنبرة لا تخلو من الحنين عبّرت الشاعرة آيات جوبان عبر ثلاثة عناوين وهي (عثور أبيض) و (قلب أحمر) و(هل يثمر الجرح) عن الحب وجمال المشاعر والحالة النفسية الجميلة التي يخوضها الانسان عندما يقع في تجربة العشق.

واختتم الأمسية الشاعر حسن حربا بقصيدتين وهي (دمشق المجد) و (قائد العروبة) حملتا بين سطورهما فيضاً من الفخر والاعتزاز وحب الوطن.

زينب علي

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