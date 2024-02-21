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مدير منظمة الصحة العالمية: قطاع غزة أصبح (منطقة للموت)

2024-02-21

جنيف-سانا

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قطاع غزة بأنه أصبح “منطقة موت” والوضع فيه “غير إنساني”.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم قال غيبرييسوس وفق وكالة فرانس برس: “الوضع الصحي والإنساني في غزة لا إنساني ويستمر بالتدهور”، مشيراً إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد في القطاع ارتفعت بشكل كبير.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لأنه في القطاع لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء، وسكانه عاجزون حتى عن الحصول على الرعاية، بينما تتعرض الطواقم الطبية لخطر القصف أثناء قيامها بعملها، وتضطر المستشفيات إلى إغلاق أبوابها، لأنه لم يعد هناك كهرباء أو دواء لإنقاذ المرضى.

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