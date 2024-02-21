الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة.

وليلاً يكون الجو بارداً وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والشمالية والبادية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …