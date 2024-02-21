روسيا تطالب (إسرائيل) بوقف الأنشطة الاستيطانية

لاهاي-سانا

طالبت روسيا كيان الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لانتهاكاته القانون الدولي، ووقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال ممثل الوفد الروسي في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، في جلسة اليوم حسب وكالة سبوتنيك: “يجب على “إسرائيل” إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني”.

وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت في انتهاك للقانون الدولي تتعارض مع “مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة”.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وستتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة، وثلاث منظمات دولية، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

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