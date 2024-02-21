مشروع إنارة بالطاقة البديلة للشارع الرئيسي بين التل ومعربا

ريف دمشق-سانا

بدأ المجلس المحلي في مدينة التل بالتنسيق مع مجلس بلدة معربا بتنفيذ مشروع لإنارة الشارع الرئيسي الذي يصل التل بمعربا بالطاقة الشمسية، بطول ألف متر ذهاباً وإياباً.

رئيس مجلس مدينة التل سامر الأحمر أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع ينفذ بدعم من لجنة العمل التنموي في التل، التي تحرص على دعم الأعمال التنموية ضمن المدينة وتحسين مستوى الخدمات فيها.

وأكد الأحمر أن هناك أعمالاً أخرى يجري العمل على إنجازها مثل تجميل المداخل الرئيسية للتل وصيانة الأعمدة التالفة.

سفيرة إسماعيل

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