استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة طفل، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمكان ما تسبب باستشهاده.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طفلاً 14 عاماً أصيب برصاص الاحتلال في القلب، ما أدى لاستشهاده.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من البلدة بينهم أسرى محررون، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل البلدة الغربي، وآخر عند مدخل قرية حجة شرق قلقيلية، واحتجزت مركبات للفلسطينيين، وعرقلت تنقلهم من القرى والبلدات المجاورة وإليها.

وفي جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في بلدة الخضر وحاصرت مجمع المدارس فيها، ونشرت جنودها على الأسطح وسط وابل من الرصاص، واعتدت على الفلسطينيين في ساحة مدرسة بنات الخضر الثانوية بقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ومن الطالبات بحالات اختناق، واعتقال شاب.

وفي جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية خلة الفرا غرب يطا واعتدت على عدد من رعاة الأغنام، فيما هاجم مستوطنون فلسطينيين في قرى أم نير وواد ماعين وشعب البطم في مسافر يطا.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عقربا وبيتا جنوب مدينة نابلس، وقرية فصايل شمال مدينة أريحا ونصبت حواجزها العسكرية، وفتشت مركبات الفلسطينيين، ثم اعتقلت ثلاثة شبان.

وكان استشهد فلسطيني وأُصيب واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

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