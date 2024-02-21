الأونروا: أكثر من 300 ألف طالب بمدارسنا في غزة محرومون من التعليم

القدس المحتلة-سانا

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن أكثر من 300ألف طالب فلسطيني بمدارس الوكالة في قطاع غزة محرومون من التعليم، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن لازاريني قوله اليوم: “إن أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة، ويواجهون حرباً مروعة، والمدارس في شمال غزة تضررت بشدة أو دمرت بالكامل، وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية”.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت أمس أن 5213 طالباً استشهدوا وأصيب 8691 في قطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما تعرضت 351 مدرسة بينها 65 تابعة للأونروا للقصف والتخريب، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ 111 مدرسة، الأمر الذي تسبب بحرمان 620 ألف طالب في القطاع من الالتحاق بمدارسهم، ويعاني معظمهم من صدمات نفسية ويواجهون ظروفاً صحية وإنسانية صعبة.

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