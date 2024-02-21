استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منذ فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، وداهمت المنازل ثم حاصرت منزلين منهم في المخيم، وسط وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين واعتقال ثمانية، بينهم شقيقان.

كما دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها خاصة في شارع حيفا ودوار يحيى عياش ودوار الجلبوني، وحطمت وأحرقت ممتلكات ومركبات للفلسطينيين، وقصفت بصاروخ منزلاً في حي السمران بالمخيم.

وكان أصيب فلسطيني، واعتقل آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية.

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