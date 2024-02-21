إيران تستنكر الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن

طهران-سانا

استنكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الفيتو الأمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي المسبب لجرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

وقال رئيسي في اجتماع الحكومة اليوم: من دون أدنى شك أمريكا هي مركز كل الشرور في العالم، والمصدر الرئيس لها، ومسبب الجرائم والإبادة الجماعية في غزة، والمسؤول عن استمرار هذه الجرائم، وعلى كل العالم أن يدين هذه التصرفات.

واستخدمت الولايات المتحدة أمس الفيتو ضد مشروع قرار عرضته الجزائر يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.

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