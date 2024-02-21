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الأمن الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية بريطانية لصالح نظام كييف في خيرسون

2024-02-21

موسكو-سانا

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن أنشطة منظمة تجسسية تحمل اسم “المجلس البريطاني”، والذي كان يعمل في مجال الاستخبارات لصالح نظام كييف في مقاطعة خيرسون.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نقلته سبوتنيك: إنه “تم اكتشاف أنشطة تجسسية تعود للمجلس الثقافي البريطاني، والذي قام بأنشطة استخباراتية لصالح نظام كييف في مقاطعة خيرسون”، مشيراً إلى أن هذا المجلس استخدم اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في بريطانيا للحصول على معلومات استخباراتية عسكرية وسياسية، من خلال اتصالات وثيقة موجودة في مقاطعة خيرسون.

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