وزير النفط الإيراني: تفجير خطوط أنابيب الغاز الأسبوع الماضي مؤامرة إسرائيلية تم إحباطها

طهران-سانا

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن تفجير خطوط أنابيب الغاز في البلاد الأسبوع الماضي كان مؤامرة إسرائيلية تم إحباطها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن أوجي قوله اليوم على هامش اجتماع الحكومة: إن هذه “المؤامرة لم تؤت ثمارها كما خطط لها الصهاينة، حيث لم يحدث انقطاع للغاز في أي مكان في إيران عقب هذا الحادث”، مشيراً إلى أنه وفي أقصر وقت ممكن تم إصلاح وتشغيل خطوط أنابيب الغاز التي كان معظمها في مناطق جبلية وعرة.

وأشار أوجي إلى أن “العدو كان ينوي قطع الغاز المنزلي عن محافظات كبيرة لإثارة المشاكل لدى الناس، لكن خبراء الصناعة النفطية تمكنوا من إحباط هذا العمل الخبيث”.

ووقع انفجار تخريبي الأسبوع الماضي بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة بروجن التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب إيران دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

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