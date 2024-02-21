غيراسيموف: تحرير أفدييفكا سبقته عملية إعداد طويلة

موسكو-سانا

أكد رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف اليوم أن تحرير مدينة أفدييفكا الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك سبقته فترة إعداد طويلة وتحضيرات على مختلف الصعد العسكرية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غيراسيموف قوله خلال تفقده مقر قيادة قوات المركز بمنطقة العملية العسكرية: “إن تحرير أفدييفكا كان مهمة رئيسية تمت في وقت قصير بعد إعداد دقيق أخذ فترة طويلة”.

وخلال الزيارة قلد غيراسيموف المشاركين في تحرير أفدييفكا أوسمة البطولة وميداليات الشجاعة وشكرهم على جهودهم، كما استمع إلى تقرير من القائد العام لقوات المركز أندريه موردفيتشيف حول الوضع على محور المدينة المحررة، حيث باتت جمهورية دونيتسك محمية من قصف قوات نظام كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحرير أفدييفكا يوم السبت الماضي، فيما أكدت القوات الأوكرانية انسحابها منها أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن هذه القوات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency