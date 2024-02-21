الرئيس الكولومبي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

بوغوتا-سانا

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن الكيان الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعياً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وأعرب يبترو في تعليق على منصة “إكس” عن تأييده لتصريحات الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بأن ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية، مضيفاً: إن نظيره البرازيلي قال الحقيقة ويجب الدفاع عن الحقيقة وإلا فسوف تدمرنا البربرية، وأضاف بيترو : إن المنطقة بأكملها يجب أن تتحد من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في فلسطين، ويجب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بشأن “إسرائيل”.

وكان الرئيس البرازيلي لويس لولا داسيلفا أكد ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في قطاع غزة، مشدداً على أن “ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً بل إبادة جماعية ضد نساء وأطفال.

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