وزارة الكهرباء: خروج محطة تحويل /المزرعة 66 ك.ف/ بدمشق عن الخدمة نتيجة حدوث عطل طارئ

دمشق – سانا

أعلنت وزارة الكهرباء مساء اليوم خروج محطة تحويل /المزرعة 66 ك.ف/ بالكامل عن الخدمة مع المخارج التي تغذيها في مناطق عدة جراء انهيار عازلية على إحدى كابلات التوتر العالي في المحطة ما أدى إلى تضرر مجموعة من كابلات التوتر العالي المغذية للمحطة إضافة إلى تضرر الكابلات التي تشكل حلقة وصل مع المحطات المجاورة.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن العطل تسبب بخروج المحطة بالكامل عن الخدمة مع المخارج التي تغذيها في مناطق ساحة الميسات وما حولها.. محيط جامع العثمان.. جسر النحاس.. شرقي.. المدرسة.. جبة.. محيط جمعية العمران.. محيط الفرن الآلي.. محيط أفران ابن العميد.. شارع برنية.. حي النصر.. محيط جامع صلاح الدين.. محيط جامع يونس آغا.. شارع أسد الدين.. كيكية.. ساحة شمدين.. محيط جامع حمو ليلا.. الشيخ خالد.. طلعة آدم.. سعدون.. أبو جرش.. حارة طنابر.. محيط الفيحاء.. قسم من برزة مسبق الصنع.. محيط جامع أبو النور.. سوق الجمعة.. الشيخ محي الدين.. أربعين.. تجارة شارع الكزبري.. شارع جابر بن حيان.. منطقة سوق الخضرة بالقصور.. محيط كنيسة السيدة .. قسم من ساحة العباسيين.

وأكدت الوزارة أنه منذ اللحظات الأولى للعطل عملت ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء إلى جانب ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق على إعادة تأهيل الكابلات ومعالجة الأضرار في المحطة المذكورة وستتم إعادة التوتر فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.