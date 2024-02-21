الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من كارثة إنسانية جراء حصار الاحتلال لمستشفى الأمل في خان يونس

القدس المحتلة-سانا

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من وقوع كارثة إنسانية في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي وحصاره المتواصل للمستشفى لليوم التاسع والعشرين.

وأوضحت الجمعية في بيان أوردته وكالة وفا أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية الطابق الثالث من المشفى ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مرافقي المرضى كما قصفت مرافق وخطوط المياه ما أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة فيها، مشيرة إلى أن المستشفى يعاني من قرب نفاد مخزون الوقود وشح شديد في المستلزمات الطبية والأدوية والطعام، إضافة إلى أن المياه الصالحة للشرب لا تكفي سوى ليومين بعد أن عطل الاحتلال محطة تحلية المياه الخاصة بالمستشفى ما ينذر بكارثة إنسانية.

ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الشأن إلى التحرك الفوري لحماية الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في المستشفى وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه وتأمين ممر آمن لخروج المرضى والجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية.

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