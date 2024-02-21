الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي يعطي الاحتلال ضوءاً أخضر لاجتياح رفح

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجدداً /الفيتو/ في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة المنكوب.

وأوضحت الرئاسة وفق وكالة وفا الفلسطينية أن /الفيتو/ الأمريكي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءاً أخضر إضافياً للاحتلال لمواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة ولتنفيذ اجتياحه الدموي على مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الولايات المتحدة باتت شريكة في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، كما أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة.

وأفشلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم باستخدامها /الفيتو/ اعتماد مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم تصويت 13 دولة من أصل 15 عضوا في المجلس لمصلحة مشروع القرار بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.