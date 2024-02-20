قدك المياس… عرض على مسرح دار الأسد باللاذقية للاحتفاء بذكرى تحرير حلب

اللاذقية-سانا

“كل الدروب توصل إلى حلب”، بهذه الكلمات أخذ العرض المسرحي” قدك المياس” تأليف وسينوغرافيا الياس الحاج وإخراج نضال عديرة جمهور مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية في حكاية توثق لانتصار حلب الذي شكل نقطة تحول في الانتصار على الإرهاب وداعميه، وأعاد كتابة التاريخ السوري المعاصر بما يليق بتضحيات وبطولات الجيش العربي السوري، وذلك من خلال الاحتفاء بعظمة حلب وأصالتها وتراثها وفنها الذي بات جزءاً من التراث الإنساني.

العرض الذي قدمته فرقة اليسار المسرحية وجاء بالتعاون بين مؤسسة صباء بيت الفن والأدب ومديرية الثقافة في اللاذقية، شكل انطلاقة احتفالية انتصار حلب في عدد من المحافظات لتكون البداية اليوم من اللاذقية بالعرض المسرحي /قدك المياس/ لينتقل بعدها في عروض مختلفة في حمص وحماه ودمشق.

وبين وسام الحسن مسؤول قسم الأداء والفنون المسرحية في مؤسسة الصباء والمشرف على العمل في تصريح لمراسلة سانا أن حدثاً عظيماً مثل تحرير حلب يجب أن يحتفى به وواجب علينا كمؤسسة ثقافية، توثيقه من خلال الفن ونقله للأجيال ليبقى راسخاً بأذهانهم، مشيراً إلى أن السيناريو حاول الجمع بين حدثين يبرزان عظمة حلب واصالتها وهما تحرير حلب بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري، وتسجيل القدود الحلبية على قائمة التراث العالمي.

وبين الحسن أن جزءا من أهداف مؤسسة الصباء هو دعم الاشخاص الموهوبين وتنمية المواهب والخروج بها إلى الجمهور وهي في ذلك تسير بمسار ثابت، فبعد تقديمها لمهرجان طوفان الاقصى تقدم اليوم احتفالية انتصار حلب في تجسيد حقيقي لدور الفن في إظهار الحقيقة ونقلها للجمهور.

الياس الحاج مؤلف العمل أشار إلى أن العرض جاء ليقول بأن سورية ليست ببلد يمر التاريخ فيها مرور العابرين، بل فيها تنسج حكايات البطولات ومنها يخرج التراث ليسجل على قوائم التراث العالمي، مشيراً إلى أنه لا بد من الاحتفاء بحلب من خلال حاراتها وناسها وأسواقها لنحكي حكايتهم، حكاية الحضارة والأصالة والإنسانية والتراث، ولنتحدث عن أبطال حلب وشهدائها وعن صناعييها وتجارها وفنانيها.

من جهته رأى مخرج العرض نضال عديرة أن العرض هو احتفالية بمناسبة ذكرى تحرير حلب من خلال حكاية حلبية تروي كيف تدمرت معامل وسرقت مصانعها وكيف تحررت بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الذي نثق تماما أنه سيحرر قريباً كل شبر من بلدنا، كل ذلك نحاول تقديمه بقالب يجمع بين الأداء المسرحي وجمال الطرب والقدود الحلبية والموسيقى الأصيلة.

فاطمة ناصر

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