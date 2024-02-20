عرض مسرحية (أنتِ وأنا وبرج) في دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق- سانا

احتضنت القاعة متعددة الاستعمالات في دار الأسد للثقافة والفنون مساء اليوم مسرحية “أنتِ وأنا وبرج” ضمن قراءات مسرحية فرانكوفونية للمخرج منتجب صقر.

ويتكون العرض المسرحي من مشاهد كوميدية تنتمي بمجملها لمسرح العبث مثل مسرحية “الدرس” و”المغنية الصلعاء” للكاتب أوجين يونيسكو، ومشهد “الزوجان” من مسرحية “خيالات الشيخ إحسان” لمنتجب صقر، ومن مونولوجات أعدّها المخرج من مسرحية “أخوات” لوجدي معوض، و”الممر” لفيليب مينيانا، و”الخادمات” لجان جينيه.

وفي تصريح لـ سانا قال المخرج منتجب صقر: “يرتكز العمل على أسلوب إخراجي جديد بدأته منذ عام 2010، حيث يعتمد الممثل على قراءة النص مع الحفاظ على حركته على الخشبة بما يسمى “التحرك في الفضاء”، مع استخدام ديكور رمزي وخلفية موسيقية تناسب كل مشهد”.

وقال الممثل زيد الظريف: إن مسرحية “أنتِ وأنا وبرج” هي فرصة للإحساس بقوة الكلمة ولإظهار قوة النص وطبيعته وتأثيره قبل أن يتحول لحالة الترجمة كعرض مسرحي”.

يشار إلى أن منتجب صقر كاتب ومترجم ومخرج مسرحي حاصل على دكتوراه في المسرح الفرنسي من جامعة باريس الثامنة قسم فنون العرض اختصاص دراماتورجيا عام 2009 وحاصل على ماجستير من معهد اللغات الشرقية الاينالكو جامعة باريس الثالثة السوربون الجديدة عام 2007 ومدرس مادة المسرح في كلية الآداب جامعة دمشق.

وعرض المسرحية مستمر إلى يوم غد في القاعة متعددة الاستعمالات وهي من تمثيل عدنان عبد الجليل ولميس عباس ورولا طهماز ونغم إدريس.

مريم حجير وزينب علي

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