بوتين:موسكو ترفض بشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء

موسكو-سانا

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، رفض بلاده القاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء، مؤكدا ضرورة امتثال الدول لجميع الاتفاقيات القائمة بهذا الخصوص.

وقال بوتين خلال اجتماعه بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم: إن موقفنا واضح وصريح، لقد كنا دائماً ضد نشر الأسلحة النووية ونحن الآن ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء، واصفاً الاتهامات الأمريكية لبلاده بهذا الصدد بأنها تندرج في إطار صخب يثيره الغرب.

وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الدعوة إلى هزيمة روسيا الاتحادية وفي الوقت ذاته إجراء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي، معتبراً أن أي مزايا أحادية تسعى الولايات المتحدة والغرب إليها أمر مرفوض.

وأكد بوتين أن روسيا تؤيد دائما المسار الدبلوماسي، وهذا ينطبق أيضا على الوضع في أوكرانيا، موضحا أن الجانب الأوكراني هو الذي قاطع الحوار، وبأمر مباشر من لندن.

وفي سياق آخر أكد الرئيس الروسي فشل جميع محاولات المناوئين والخصوم التي كانت تهدف لتدمير روسيا وعزلها.

ولفت بوتين خلال منتدى “أفكار قوية للزمن الجديد” اليوم إلى انهيار جميع المهام التي حددها المناوئون لأنفسهم فيما يتعلق باحتواء روسيا وعزلها.

يذكر أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بذريعة العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس في الـ 24 من شباط عام 2022 انعكست سلباً، وبشكل أقسى على الدول التي فرضتها.

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