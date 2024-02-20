مظاهرة في مدينة ملبورن الأسترالية رفضاً لتوريد أسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي

ملبورن-سانا

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية مظاهرة رفضاً لتوريد أسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي وتنديداً بالعدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محتجين احتشدوا عند مدخل مصنع روزبانك الذي يعمل في مجال التقنيات الدفاعية بمنطقة بايزووتر والذي ينتج قطع غيار للطائرات الحربية” الإسرائيلية” وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونددوا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة مطالبين بتعليق توريد أسلحة لـ “إسرائيل”.

وأشعل بعض المحتجين ألعاباً نارية عند مدخل المصنع بينما صعد آخرون إلى السطح وقاموا بطلاء جدرانه باللون الأحمر.

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