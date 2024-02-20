منتخب سورية لكرة القدم للسيدات يخسر أمام نظيره النيبالي في بطولة غرب آسيا

الرياض-سانا

افتتح منتخب سورية لكرة القدم للسيدات مشواره ببطولة غرب آسيا الثامنة بخسارته أمام نظيره النيبالي بهدف مقابل أربعة أهداف في الدور الأول، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة في السعودية.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة رنيم أبو لطيف وميار علوش ودلناي إسماعيل وهلز حاجي ورزان خوندي ومي الجاني ولانا إبراهيم وآية محمد وحياة ديوب ونور مصطفى وعائشة حمو.

ويلعب منتخبنا في الدور الأول للبطولة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين ونيبال، أما المجموعة الأولى فضمت منتخبات السعودية وغوام ولبنان والأردن.

وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، علماً أن منتخبنا سيواجه منتخب فلسطين فمنتخب العراق يومي الثاني والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الحالي.

هناء صقور

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