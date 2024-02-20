المركزي يحدد المصارف المسموح للمتعاملين معها تسديد ثمن الوقود باستخدام البطاقات المصرفية

دمشق-سانا

حدد مصرف سورية المركزي المصارف العامة والخاصة التي يمكن للمتعاملين معها تسديد ثمن المشتقات النفطية باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عنها، وذلك عبر نقاط البيع “أجهزة بي أو إس” الموجودة في محطات وقود حكومية محددة.

ووفق بيان نشره المصرف عبر قناته على التلغرام، فإن عدد المصارف المذكورة يبلغ 18 مصرفاً، هي “التجاري السوري والعقاري والتوفير و”بيمو السعودي الفرنسي” و”سورية والمهجر” و”الدولي للتجارة والتمويل” و”العربي سورية” و”الائتمان الأهلي” و”بيبلوس سورية” و”سورية والخليج” والشام و”سورية الدولي الإسلامي” و”الأردن سورية” و”فرنسبنك سورية” والشرق و”قطر الوطني سورية” و”البركة سورية” والوطنية للتمويل الأصغر”.

وسيجري تباعاً حسب المركزي تركيب أجهزة نقاط البيع في المحطات التابعة لشركة محروقات كافة ضمن خطته لنشر الدفع الإلكتروني، وتشجيع التعامل المصرفي ضمن القطاعات المهمة والحيوية.

وكان المصرف التجاري السوري أعلن سابقاً عن تركيب أجهزة نقاط بيع في محطات الأزبكية ومزة فيلات والجلاء وطريق المطار والعدوي في دمشق، ومحطة بانياس المتنقلة في طرطوس لتسديد ثمن المشتقات النفطية عبر البطاقات المصرفية.

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