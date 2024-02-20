لتعزيز مهاراتهم في إدارة الكوارث… دورة تدريبية لمتطوعي فرع الهلال الأحمر بدرعا

درعا-سانا

أقام فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا دورة تدريبية، شارك فيها 31 متطوعاً بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في العمل الميداني، وحماية الأفراد والمجتمع خلال الكوارث.

رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد مسالمة أكد في تصريح لـ سانا أن الدورة التي استمرت أسبوعاً هدفت إلى تعزيز القدرات والخبرات ميدانياً وفي حالات الاستجابة للكوارث، وركز التدريب فيها على جوانب عديدة أبرزها التعريف بالكارثة وشرح مفهوم التأهل للكوارث، وكيفية تحليل المخاطر أثناءها، إضافة إلى حسن التعامل ضمن القطاعات المنقذة للحياة كالأمن الغذائي وتأمين المأوى والمياه والإصحاح والصحة في حالات الطوارئ، كما تناولت إعادة الروابط العائلية والدعم النفسي في وضع الطوارئ.

وأشار إلى أن المتطوعين المشاركين خضعوا لاختبار بالمعلومات التي تلقوها في الدورة التدريبية، علماً أنه تمت إقامتها بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المدرب رأفت الفالوجي اعتبر أن إقامة الدورة هي مكسب للمتطوعين في زيادة الخبرة والتعامل مع حالات الطوارئ بالشكل الصحيح.

في حين لفتت أريج حمدان إلى أهمية الدورة من ناحية تقديم معلومات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى المتدربين الميداني.

المتدربون محمد ملحم ويحيى الزعبي وهمام مسالمة نوهوا بالفائدة التي حصلوا عليها في مجال التعامل الصحيح في حالات الطوارئ والإسعاف والإغاثة.

رضوان الراضي

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