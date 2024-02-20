الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال قصف الطابق الثالث وخطوط المياه في مستشفى الأمل جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الطابق الثالث وخطوط المياه في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم: “تعرض مستشفى الأمل لعدة استهدافات، حيث قامت قوات الاحتلال وبشكل مباشر بقصف الطابق الثالث ما أدى إلى احتراق غرفتين في الجهة الجنوبية الشرقية، كما استهدفت خطوط المياه الخاصة بالمستشفى، فيما قامت بإطلاق النار مباشرة في ساحته أثناء وجود طاقم الجمعية، ووفد من وكالة الأونروا”.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى الأمل، ودمرت أجهزة ومعدات طبية، واعتدت على الطاقم الطبي، واعتقلت 9 من أفراده و 4 جرحى و 5 من مرافقي المرضى.

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