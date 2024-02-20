الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية جنوب البلاد

موسكو-سانا

فكك الأمن الفيدرالي الروسي خلية إرهابية في مقاطعة سامارا جنوب البلاد كانت تقدم دعماً مالياً إلى أحد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سورية.

وأشار جهاز الأمن في بيان وفق ما نقل موقع “آر تي” إلى أن الخلية تتبنى إيديولوجية ما يسمى هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” الإرهابية، و”تتبع تعليماتها الواردة، وتقوم بانتظام بتحويل أموال إلى حسابات الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب”.

يذكر أن تنظيم ما يسمى “هيئة تحرير الشام” الإرهابية كانت تعرف بتنظيم “جبهة النصرة”، وهي مدرجة على لائحة الإرهاب الدولية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency