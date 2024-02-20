لصقل مهارات الطلاب الموهوبين.. معلمة تبادر بتأسيس مرسم بمدرسة في حمص

حمص-سانا

اعتبرت الفنانة التشكيلية وداد سليمان مبادرتها بتأسيس مرسم لطلابها بمدرسة الشهيد مدحت إبراهيم للتعليم الأساسي بحمص خطوة لتحويل شغفها بالرسم إلى مشروع فني يستقطب الطلبة الموهوبين، ويعلمهم أساسيات الرسم وأهم مدارسه.

وأوضحت سليمان خلال لقائها مراسلة سانا أن الهدف من إنشاء المرسم دعم الطلاب الموهوبين بالرسم وتوفير البيئة المناسبة لهم، كما أنها لا تكتفي بالموجود في مقررات مادة الفنون البصرية، بل تحاول إغناءه دائماً بما تمتلكه من خبرة كونها فنانة تشكيلية، مشيرة إلى أن إقبال الطلبة من جميع الصفوف على دخول المرسم والتعلم فيه خلال فترة الاستراحة أو ساعات الدروس الفنية بالدوام المدرسي، وتعاون إدارة المدرسة قدم لها الكثير من الدعم المعنوي وشجعها على الاستمرار فيه كرسالة سامية عن دور الفن في تطور المجتمعات ورقيها.

وبينت سليمان أن الطلبة أحبوا فكرة وجود المرسم وأصبح المتنفس الأفضل لهم، إذ يجدون فيه كل ما يلزم لاكتساب المهارات الأساسية في الرسم وتطوير مواهبهم، لافتة إلى تحفيزها الدائم للطلبة على الابتكار والإبداع والابتعاد عن النمطية في التعبير عما يريدون باستخدام تقنيات الرسم العديدة كأقلام الرصاص والفحم والتلوين المائي والخشبي.

وعملت سليمان على تزيين جدران المدرسة بلوحات متنوعة، كما أنها تحاول إظهار نتاج المرسم من خلال المشاركة في المعارض داخل المدرسة وخارجها.

بدورها، أوضحت مديرة المدرسة لينا سليمان أن فكرة إنشاء المرسم نال على موافقة مديرية التربية في إطار دعمها للمبادرات الهادفة التي من شأنها تنمية مواهب الطلبة إلى جانب استحسان الأهالي، حيث ساعدت أبناءهم على صقل مواهبهم الفنية، منوهة بالجهود الاستثنائية للمدرسة وداد التي تحاول عبرها نقل تجربتها الفنية لطلبتها.

هنادي ديوب

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