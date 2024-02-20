الخارجية الفلسطينية: المستوطنون يصعدون إرهابهم لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المستوطنين الإسرائيليين يصعدون إرهابهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين بمدينة القدس ومنطقتي الأغوار ومسافر يطا وقرى وبلدات نابلس ورام الله وعموم مناطق الضفة الغربية، مبينة أن عصابات المستوطنين تصعد هجماتها لتفجير الأوضاع في إثبات جديد على أن العقوبات التي فرضتها بعض الدول على عدد من متزعمي هذه العصابات غير كافية ويجب أن تتوسع لتشمل من يقف خلفهم من وزراء الاحتلال، وفي مقدمتهم ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إضافة لضرورة وضع هذه العصابات على قوائم الإرهاب الدولي.

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