لافروف يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فوراً على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله عقب محادثاته في العاصمة الكوبية هافانا مع نظيره الكوبي رونو رودريغيز باريلا يجب اتخاذ خطوات عاجلة وفورية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والانخراط في التنفيذ العملي لقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة تواصل منع أي مبادرات في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 28985 شهيداً و 68883 جريحاً إضافة إلى آلاف المفقودين.

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