استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ 136 للعدوان الإسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 136.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 6 وإصابة 3 آخرين، كما استشهاد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء شن طيران الاحتلال سلسلة غارات وأحزمة نارية شمال القطاع وغرب مخيم النصيرات وسطه.

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب القطاع ومحيط مستشفى الأمل ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وتدمير عدد من أبنية المشفى والمنازل المجاورة له.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 107 شهداء و 145 جريحاً ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 136 على القطاع إلى 29092 شهيداً و 69028 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.