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قديروف: سيطرة القوات الروسية على أفدييفكا خطوة نحو النصر

2024-02-19

غروزني-سانا

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك هي خطوة أخرى نحو النصر.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن قديروف قوله في بيان: سنواصل المضي قدماً بخطوات أكبر نحو كييف حيث إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على المدنيين في دونباس من أفدييفكا وكان من المهم للغاية السيطرة على هذه المدينة.

وأضاف قديروف: لم تتم السيطرة على أفدييفكا فحسب بل تمت السيطرة على عدة بلدات أخرى وكل سنتيمتر من الأرض التي نسيطر عليها ضروري بالنسبة لنا لأن هناك قطاع طرق وإرهابيين وشيطانيين ليس لديهم أي شيء مقدس لذا يجب تدميرهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحرير مدينة أفدييفكا السبت الماضي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك لمنع قصفها من قبل هذه القوات.

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