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مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين في نابلس

2024-02-19

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على عدد من الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا القرية وأحرقوا منزلين ومركبتين بحماية قوات الاحتلال التي أغلقت مداخل القرية والطرق المؤدية إليها وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام تجاه منازل الفلسطينيين، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول للقرية.

وأصيب فلسطينيان واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

 

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