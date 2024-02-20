خوري: إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى من شأنها تفجير الأوضاع

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي يلوح بها لفرضها خلال شهر رمضان ومنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء شعائرهم الدينية من شأنها أن تفجر الأوضاع في المنطقة.

وأوضح خوري وفق وكالة وفا الفلسطينية أن الاحتلال يسعى جاهداً لتفريغ قطاع غزة وتهجير سكانه قسرياً عبر ارتكابه مئات المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني جلهم أطفال ونساء، فضلاً عن تدمير البنى التحتية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، ما يهدد بمجاعة حقيقية وتفشي العديد من الأمراض والأوبئة.

وطالب خوري بضرورة التحرك الفوري والتواصل مع الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية كافة لوقف حرب الإبادة الإجرامية والفاشية على قطاع غزة، ووقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وإنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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