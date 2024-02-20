البرازيل تسحب سفيرها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي وتطرد سفيره من أراضيها

برازيليا-سانا

سحبت البرازيل اليوم سفير بلادها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي وطردت سفيره من أراضيها جراء حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب.

وجاء هذا الإجراء بعد يوم واحد من حديث الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا حول ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في قطاع غزة وقال: ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً بل إبادة، هذه ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ضد نساء وأطفال.

وأضاف لولا دا سيلفا في تصريح للصحفيين في أديس أبابا بعد حضوره قمة للاتحاد الإفريقي أمس: إن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي حرب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب راح ضحيتها لليوم الـ 136 من العدوان المتواصل 29092 شهيداً و69028 جريحاً، بينما تواصل محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

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