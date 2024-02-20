من افتتاح معرض وبازار أفكار بدورته التاسعة بحمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2024 في دبي
2024-02-19
الأمانة السورية للتنمية تناقش دمج التراث الثقافي غير المادي في التعليم بمؤتمر اليونيسكو في الإمارات
2024-02-19
29 شركة سورية في انطلاق معرض (غولفوود دبي 2024) غداً
2024-02-18
سورية تشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات في الإمارات
2024-02-17
بمشاركة الرحمون… اجتماع لوزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات
2024-02-17
مباحثات سورية إيرانية لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك
2024-02-17
السفير محمد لممثلي وسائل إعلام تونسية: سورية تعرضت لحملة غربية شعواء بهدف النيل من دورها
2024-02-17
محليات
بمشاركة 85 سيدة منتجة… افتتاح معرض وبازار أفكار بدورته التاسعة بحمص
2024-02-19
إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون عبر البادية السورية
2024-02-19
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الضباب في أغلب المناطق الداخلية
2024-02-19
فريق الاستجابة القانونية في الأمانة السورية يشارك طلاب حاضنة (نمو) تأسيس وترخيص شركاتهم الناشئة
2024-02-19
أكثر من 16 مليون متر مكعب مخازين السدود القابلة للاستثمار في السويداء
2024-02-19
اللجنة العليا للتحول الرقمي تستعرض مراحل تنفيذ ونسب إنجاز مشاريع استراتيجية التحول الرقمي بعدد من القطاعات الحيوية
2024-02-19
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
2024-02-19
رياضة
تحضيراً لبطولة الجمهورية.. فنية اللاذقية لألعاب القوى تقيم بطولة الفئات العمرية
2024-02-19
اختتام بطولة زهرة الجولان الأولى للشطرنج بدرعا
2024-02-19
ريال مدريد يسقط في فخ التعادل مع فاليكانو
2024-02-18
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره العراقي ببطولة بيروت الدولية
2024-02-18
الأطرش بطل واعد بالشطرنج وطموح كبير بالعالمية
2024-02-18
ميدالية ذهبية لسورية في بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه
2024-02-18
الفارسة السورية ماسة عدنان بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة
2024-02-18
اقتصاد
استقرار أسعار النفط
2024-02-19
بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2024 في دبي
2024-02-19
وزارة النفط: تغيير محطات الوقود لأصحاب السيارات متاح 3 مرات شهرياً
2024-02-19
ارتفاع أسعار الذهب ألفي ليرة في السوق المحلية
2024-02-19
المؤسسة العامة للأعلاف: افتتاح دورة علفية جديدة للدواجن والأسماك
2024-02-19
إياتا: مشكلات سلسلة إمداد الطيران ستدوم لبضع سنوات أخرى
2024-02-19
تسويق 7400 طن من الخضار الشتوية في أسواق الحسكة
2024-02-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون عبر البادية السورية
بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2024 في دبي
اللجنة العليا للتحول الرقمي تستعرض مراحل تنفيذ ونسب إنجاز مشاريع استراتيجية التحول الرقمي بعدد من القطاعات الحيوية
وزارة النفط: تغيير محطات الوقود لأصحاب السيارات متاح 3 مرات شهرياً
تضرر 2010 دونمات من القمح بريف حمص الغربي نتيجة الهطولات المطرية
الأمانة السورية للتنمية تناقش دمج التراث الثقافي غير المادي في التعليم بمؤتمر اليونيسكو في الإمارات
قوات حرس الحدود تصادر كميات من الحشيش المخدر والكبتاغون قرب الحدود الأردنية
107 شهداء و145 جريحاً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
الجو غائم جزئياً وهطولات غزيرة فوق عدد من المناطق
وزارة النفط: عمليات البحث مستمرة لاستعادة 744 أسطوانة غاز جرفتها السيول في اللاذقية
من افتتاح معرض وبازار أفكار بدورته التاسعة بحمص
2024-02-19
تصوير: حسان ابراهيم
من افتتاح معرض وبازار أفكار بدورته التاسعة بحمص
2024-02-19
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