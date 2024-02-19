26 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة

بروكسل-سانا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 26 دولة عضواً في الاتحاد من أصل 27 طالبت اليوم بهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، فيما أعلن كيان الاحتلال استعداده لشن هجوم على مدينة رفح جنوب القطاع.

ونقلت وكالة فرانس عن بوريل قوله في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين: نحن 26 دولة قلقون جدا لاحتمال شن هجوم على رفح، مؤكداً أن الوضع في غزة كارثي وقد يزداد سوءا إذا أصرت “إسرائيل” على تنفيذ اجتياحها.

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب عبر منصة اكس أن الدول الـ26 طالبت “إسرائيل” بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث حذر مؤخراً، في سياق تواصل التحذيرات، من الآثار المدمرة والوضع الكارثي اللذين سيلحقان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 28985 شهيداً و68883 جريحاً إضافة إلى آلاف المفقودين.

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