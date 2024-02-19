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استقرار أسعار النفط

2024-02-19

لندن-سانا

استقرت أسعار النفط اليوم مع انحسار الشكوك حول الطلب.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت تسعة سنتات إلى 83.38 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آذار التي ينتهي أجلها غداً 20 سنتاً إلى 79.39 في معاملات ضعيفة بينما انخفضت عقود الخام لشهر نيسان 12 سنتاً إلى 78.34 دولاراً للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5 بالمئة ولخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

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