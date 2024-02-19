بمشاركة 85 سيدة منتجة… افتتاح معرض وبازار أفكار بدورته التاسعة بحمص

حمص-سانا

بمشاركة 85 سيدة منتجة ومن أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر افتتحت اليوم فعاليات معرض وبازار أفكار بدورته التاسعة بحمص.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يقام في صالة الأماكن بحي الحمراء ثلاثة أيام ويضم آلاف المشغولات اليدوية والتراثية والقطع الفنية للبيت والأسرة ومأكولات وحلويات أبدعتها أيادي سيدات أثبتن جدارتهن أمام الظروف الصعبة ويواصلن العمل والإنتاج.

وأوضحت نورا الرفاعي منظمة المعرض في تصريح لمراسلة سانا أنه تم افتتاح المعرض بالتعاون مع غرفة التجارة بحمص وبالتزامن مع اقتراب أعياد الربيع حيث يضم منتجات المهن اليدوية من الكروشيه والصنارة والشمع والمأكولات البيتية وللمناسبات ويهدف لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة وتسويق المنتجات للسيدات.

بدورها رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حمص عفاف الحسن لفتت إلى مواصلة دعم الغرفة لجميع المعارض والبازارات ودعم نشاط المرأة ولا سيما المشاريع الصغيرة.

ومن المشاركات قالت غادة الشيخ عثمان إنها تعمل بصناعة الإكسسوارات يدوياً وفي تجميل الأظافر إيماناً منها بضرورة العمل لمساعدة أسرتها وتحقيق ذاتها.

هناء جحجاح وأخواتها ملك وهدى يعرضن منتجاتهن من القطع المشغولة يدوياً ومنها الميلان وأميزها شغل الدبوس وهي قطعة تراثية وإنجازها صعب إلا أنها تلاقي إقبالاً لدى الكثيرين وجميع المشغولات تستغرق أشهراً للانتهاء منها كما قالت هناء.

عبير المنجد صاحبة مشروع إبرة وخيط والتي تشارك للمرة الثانية بالمعرض حيث بدأت مشروعها منذ أشهر بإنجاز قطع هاند ميد وإعادة التدوير مستخدمة الخيش والساتان رأت أن المعرض فرصة لاكتساب الخبرات بينما تسعى روكسانا عبد النور الخريجة الجامعية إلى تطوير مشروعها بالشمع المعطر إلى جانب مهنة التدريس أيضاً.

لينا الحداد بدأت منذ ثلاث سنوات مشروعها بصناعة الإكسسوار وحقائب الخيش بينما بدأت الطالبة الجامعية بيان الصالح مشروعها بالأشغال اليدوية والرسم على الخشب منذ عام في حين تشارك هيام العقدة مدرسة لغة إنكليزية للمرة الاولى بالمعرض بمشغولاتها من الخرز وأسلاك النحاس والإكسسوارات المتنوعة.

عضو مجلس إدارة الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص الدكتورة فيوليت ديب تقول إن مشاركة الجمعية بالبازار تضم تشكيلة متنوعة يعود ريعها لدعم مرضى الجمعية، ووفقاً لمنسقة فريق عمل الرحمة التابع لمطرانية الروم الأرثوذكس مايا شبوع تشارك في المعرض عدد من السيدات المنتجات بهدف دعم العائلات المتضررة والمعيلات لأسرهن كما يشارك كنان القصير طالب جامعي بمنتجات مشروعه من العسل والزعتر البيتي.

وعلى هامش البازار تشارك الأكاديمية الوطنية السورية كمركز تعليمي بحمص حيث توضح عضو الأكاديمية زينب خشفة أن الهدف من الأكاديمية إتاحة الفرصة لعمل الشباب ولا سيما الجامعيين من خلال تدريبهم وتأهيلهم بمختلف الاختصاصات العلمية والصحية.

تمام الحسن

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