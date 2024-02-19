روسيا تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخاً إلى الفضاء خلال العام الجاري

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أنها تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخاً روسياً خلال العام الجاري.

ونقلت سبوتنيك عن المدير العام للوكالة يوري بوريسوف قوله: إن “عدد الخطط التي لدى الوكالة لعمليات إطلاق صواريخ إلى الفضاء في عام 2024 هي أكثر من 40 وإن الجهود تبذل لتجنب أي تأجيل لعمليات الإطلاق”.

وأضاف: “نحتاج إلى ناقلة فعالة ورخيصة كبديل للصاروخ ار-7 سميوركا السابع حيث نعمل على مركبات إطلاق خفيفة” معرباً عن أمله بأنه “بحلول عام 2028 – 2029 سنجدد أسطولنا من صواريخ الفضاء الحاملة وأن نكون قادرين على استعادة مكانتنا في السوق العالمية لخدمات الإطلاق”.

وأشار إلى أن “موسكو تجري مفاوضات مع الزملاء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بشأن التعاون فيما يتعلق بضمان سلامة الأنشطة الفضائية”.

وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023 بينما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022 و 25 عملية إطلاق خلال عام 2021 و 17 في عام 2020.

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