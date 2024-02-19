المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف ‌‌‏مقاتلو المقاومة بالأسلحة المناسبة موقع ‏بركة ريشا للعدو الإسرائيلي، وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية ‌‏موقعي الرمتا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابوهما إصابة مباشرة.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس عدة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

في غضون ذلك، جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، وشن طيرانه الحربي عدة غارات على بلدة الغازية، طالت إحداها سيارة، كما استهدف بغارة أخرى أطراف بلدة العديسة لجهة العويضة.

وكان طيران العدو الحربي شن صباح أمس عدواناً جوياً على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل ومناطق أخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency