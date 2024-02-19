الخارجية الصينية: نعارض وندين الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولي في رفح

بكين-سانا

دعت الصين مجدداً كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف اعتداءاته على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، من أجل منع تفاقم الوضع الإنساني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي اليوم رداً على سؤال حول موقف بكين من هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على مدينة رفح: “نحن نعارض وندين الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولي، وندعو “إسرائيل” إلى وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، ومنع وقوع كارثة إنسانية أكثر تدميراً في رفح”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أن إقامة الدولة الفلسطينية تمثل الحل للقضية الفلسطينية، معربة عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لعقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وفعالية في أقرب وقت ممكن، وصياغة جدول زمني محدد وخريطة طريق لتنفيذ هذا الحل.

وحول عقد محكمة العدل الدولية اليوم جلسة استماع حول احتلال “إسرائيل” التاريخي للأراضي الفلسطينية، قالت نينغ: ” إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة تقديم مساهمات إيجابية، لتعزيز التوصل إلى حل مبكر للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط”.

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