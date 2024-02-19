مظاهرة أمام محكمة العدل الدولية تطالب بتحقيق العدالة لفلسطين

لاهاي-سانا

خرجت مظاهرة اليوم أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية تزامناً مع بدء جلسات استماع في المحكمة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالب خلالها المشاركون بتحقيق العدالة لفلسطين.

واحتشد المتظاهرون أمام مبنى محكمة العدل الدولية رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات مناهضة لكيان الاحتلال الإسرائيلي كتب عليها.. “أنهوا الاحتلال” و”فلسطين حرة” و”السلام والعدالة لفلسطين” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وطالب المتظاهرون بإنصاف فلسطين وتحقيق العدالة في القضية الفلسطينية.

وشهدت العديد من المدن والعواصم الأوروبية والعربية مؤخراً مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وبدأت محكمة العدل الدولية في وقت سابق اليوم عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تستمر لغاية الـ 26 من شباط الجاري وتشمل مرافعات لأكثر من 50 دولة.

وتواصل المحكمة النظر في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

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