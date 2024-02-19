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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

2024-02-19

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صرة غرب مدينة نابلس، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قباطية جنوب جنين، وزيتا شمال طولكرم، ودورا جنوب الخليل، ودهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 18 منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم 23 فلسطينياً في مناطق بالضفة الغربية.

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