عبد اللهيان لغوتيريش: على الأمم المتحدة منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في رفح

طهران-سانا

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مجدداً من عواقب اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودعا عبد اللهيان في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى وجوب أن تفي المنظمة الدولية بواجباتها، وتعمل على الحد من ارتكاب المزيد من الجرائم والفظاعات الواسعة ضد الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى رفح.

وشدد عبد اللهيان على أن أي هجوم عسكري على رفح سيمثل بلا شك مرحلة أخرى من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية قيام الأمم المتحدة بالتدخل السريع والحازم لوقف آلة القتل ضد الشعب الفلسطيني.

كما حذر وزير الخارجية الإيراني من مؤامرة كيان الاحتلال للقضاء على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عن طريق الترحيل القسري من فلسطين المحتلة، معتبراً أن الهجمات المستمرة على غزة تمثل وثيقة دامغة لهذه المؤامرة، ومنبهاً إلى أن الكيان المحتل ومن خلال حرمان أهالي غزة بشكل متعمد من الطعام والماء والمساعدات الإنسانية وباقي الموارد الضرورية، وتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، يستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من غزة.

وأوضح عبد اللهيان أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تطالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن التعاون مع الكيان المحتل المعتدي، باعتبار ذلك تواطؤاً في ارتكاب أكثر الجرائم الدولية وحشية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency