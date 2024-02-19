منصور أمام العدل الدولية: انتهاكات الاحتلال وصلت إلى ذروتها ومن حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره

لاهاي-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى ذروتها، حيث يتعرض أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة للقصف ويعانون من المجاعة، ويستمر المستوطنون بإرهابهم في باقي الأراضي المحتلة، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

وبين منصور في كلمة أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة أن مسؤولي الاحتلال يتحدثون علناً عن التخلص من الشعب الفلسطيني في تحد واضح للقانون الدولي الذي لم يحم أطفال فلسطين وعائلاتهم وموطنهم، متسائلاً ما الذي يعنيه القانون الدولي لفلسطين التي ما زلت محتلة، ولماذا يتم التنكر للحق الفلسطيني، حيث لم تعترف الأمم المتحدة إلى الآن بدولة فلسطين رغم التزامها بقراراتها.

وأوضح منصور أن الشعب الفلسطيني يطالب بالعيش بحرية وكرامة، حيث يخضع منذ 75 عاماً للتمييز العنصري ومحاولات تهجيره من أرضه، مبيناً أن “إسرائيل” لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وتحاول فرض واقع جديد من خلال القوة والاستمرار في الاستعمار.

ولفت منصور إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت “إسرائيل” إلى التوقف عن ضم الأراضي الفلسطينية، ولكنها مستمرة في ضم القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، وتحاول تصفية الوجود الفلسطيني وتعمق من انتهاكاتها للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.

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