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جامعة حماة تصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية الاستثنائي للقيد بدرجة الدكتوراه

2024-02-19

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية الاستثنائي للقيد في درجة الدكتوراه، الذي أجري أمس في مقر المعهد العالي للغات.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار المذكور تجاوزت 40 بالمئة من عدد المتقدمين، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل منح وثائق النجاح للطلاب.

وأضاف السالم: إنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين بالاختبار من خلال موقعي الجامعة والمعهد العالي للغات الإلكترونيين.

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