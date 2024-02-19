الهباش: منع الاحتلال دخول الفلسطينيين إلى الأقصى خلال رمضان إجراء إرهابي

القدس المحتلة-سانا

أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان إجراء إرهابي يهدد بتفجير الأوضاع، وعلى المجتمع الدولي التحرك.

ونقلت وكالة وفا عن الهباش قوله في بيان اليوم: إن الاحتلال يحاول بشتى الطرق والوسائل تنفيذ مخططاته لتهويد الحرم القدسي وطمس هويته الإسلامية والعربية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الرباط في المسجد الأقصى، وسيستمر بالنضال ولن يسمح بمرور هذه المخططات مهما بلغت التضحيات.

وطالب الهباش المجتمع الدولي بلجم الاحتلال وإجباره على وقف حرب الإبادة وعدوانه الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف إجرامه غير المسبوق بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

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