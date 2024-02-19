روسيا تبدأ إنتاج درونات انتحارية جديدة

موسكو-سانا

كشفت صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية عن بدء عمليات الإنتاج التسلسلي لدرونات “أنتونوف” الانتحارية الجديدة التي طورت لصالح الجيش.

ونقلت الصحيفة عن مدير الشركة المطورة لهذه الدرونات، فيتشيسلاف شباكوف قوله: إن “الشركة تخطط لإنتاج ما يصل إلى 500 طائرة مسيرة من نوع “أنتونوف” كل شهر”، موضحاً أن الدرونات المذكورة طوّرت من قبل خبراء عسكريين في روسيا، ويمكن لكل طائرة مسيّرة حمل ذخيرة تزن 3 كغ، والتحليق بسرعة 140 كم في الساعة، والوصول إلى ارتفاع 10 كم، كما أن تصاميم هذه الطائرات تجعلها أقل مقاومة للرياح أثناء التحليق، ما يساعد في الحفاظ على مسارها الهجومي المحدد من قبل المشغّل.

وأضاف شباكوف: إن الجنود الذين اختبروا الدرونات الجديدة كانت لديهم آراء إيجابية حول عملها، حيث أشاروا إلى أنهم تمكنوا بواسطتها من تدمير معقل كبير للقوات المعادية، كما أن هذه الطائرات أظهرت فعاليتها في التعامل مع المركبات المدرعة والمركبات رباعية الدفع.

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